بعد إصابة 4 أشخاص، الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بفيصل

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة بين طرفين بالزجاج والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

مشاجرة و4 إصابات في بولاق الدكرور



البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين.

على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالزجاج والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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