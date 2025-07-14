الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد إصابة 4 أشخاص، الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بفيصل

اندلاع مشاجرة
اندلاع مشاجرة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة بين طرفين بالزجاج والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم. 

 

مشاجرة و4 إصابات في بولاق الدكرور 


البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين. 

 

على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالزجاج والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

 

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة فيصل

مواد متعلقة

قرار من النيابة بشأن اتهام 3 عمال باحتجاز شخصين ببولاق الدكرور

شاب يمني ينهي حياته شنقا داخل شقته بفيصل

الأكثر قراءة

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

انتخابات الشيوخ بالإسكندرية، قبول طعن مرشح "الوعي" ورفض 8 آخرين

كشف مصدر تمويل إثيوبيا، ترامب يعلن تفاصيل صادمة عن سد النهضة

قرار جديد من لجنة شئون اللاعبين في شكوى زيزو ضد الزمالك

كراسات شروط شقق الطرح الثاني "سكن لكل المصريين 7"

مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟، رد مفاجئ من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية