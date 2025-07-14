الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

حضر الفريق القانوني بنادي الزمالك اليوم الاثنين، لجلسة الاستماع أمام لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، في الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق.

أحمد سيد زيزو

وقدم الفريق القانوني بنادي الزمالك مرافعته، وقدم مستندات جديدة تثبت صحة موقف القلعة البيضاء، ومخالفة اللاعب لشروط التعاقد مع النادي وفقًا للوائح.

كما أكد الفريق القانوني تحريض النادي الأهلي للاعب للتمرد ضد ناديه، وتركه في مرحلة مهمة جدًا من الموسم، وقبل نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر.

و فيما يتعلق بشكوى اللاعب ضد الزمالك والتي يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة، تم إرجاء الرد عليها لتاريخ 11 أغسطس المقبل، بناء على طلب النادى للرد بعد استلام صورة الشكوى.

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