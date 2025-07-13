الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

67 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية غزة، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 67 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة.

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر 2023

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدا و425 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الضحايا 58026 شهيدا و138520 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت: إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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غزة مدينة غزة الغارات الاسرائيلية العدوان الإسرائيلي 7 أكتوبر 2023 الأونروا

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