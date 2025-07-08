لم تتأثر بحريق سنترال رمسيس.. انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية بأسوان (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، انتظام صرف الخبز المدعم والمقررات التموينية للمواطنين بدون شكاوى أو معوقات.

انتظام صرف الخبز المدعم

أكد خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، أنه بناءً على التنسيق الجارى بين الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ أسوان تمت المتابعة الميدانية واللحظية لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين منذ السابعة صباحًا وعلى مدار الساعة حتى انتهاء التشغيل لحوالى 649 مخبزا داخل مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أضاف أن ماكينات صرف الخبز مزودة بشرائح اتصال متعددة، بما يتيح لصاحب المخبز التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة، ما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال جزئية.

وأشار إلى أن الأنشطة التموينية الأخرى المرتبطة صرفها بالجانب الرقمى وتكنولوجيا الإتصالات منتظمة أيضًا، وخاصة صرف المقررات التموينية للأسر المقيدة على البطاقات بإجمالى 1,1 مليون مواطن مستفيد، فيما سيتم صرف هذه السلع المدعمة من خلال 645 بدالا تموينيا، علاوة على 197 فرع "جمعيتي".

وقد أوضح خالد أبو القاسم أن جميع هذه المنافذ تعمل بكفاءة منذ التاسعة صباحًا وعلى مدار الساعة حيث إن ماكينات الصرف الإلكتروني تعمل بصورة طبيعية دون أي معوقات حتى الآن، وفى حالة وجود أى شكاوى هناك إمكانية للتواصل مع أرقام غرفة عمليات مديرية التموين ( 2422214 / 2422004 ).

أضاف أنه جارى متابعة أي مستجدات والتنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات الرقمية بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز والمقررات التموينية وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية لوزارة التموين ومركز السيطرة بالمحافظة، فضلًا عن غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن، تتابع لحظة بلحظة سير العمل في ظل تواجد ميداني مكثف من مسئولى ومفتشى التموين، لضمان انتظام صرف الخبز وتقديم الدعم اللازم لأي مخبز قد يواجه صعوبات فنية مؤقتة.

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