يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن سعر ومواصفات جهاز الألعاب لينوفو Lenovo Legion GO S، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات جهاز لينوفو.

مواصفات جهاز لينوفو

يأتى جهاز لينوفو Lenovo Legion Go S بشاشة IPS LCD مقاس 8 بوصة 16:10 متعددة اللمس (بمعدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز ودقة 1920 × 1200) وتعد شاشة جهاز Lenovo Legion Go S شاشة ضخمة بالألوان المشبعة إلى جانب عصا الإبهام بتأثير hall-effect ولوحة D معاد تصميمها وأزرار triggers ثنائية المرحلة.

كما تخلت لينوفو عن يد التحكم القابلة للفصل حيث أعادت لينوفو أيضًا لوحة اللمس من جهاز Legion Go الأصلي، ولكن مع تصغيرها بشكل كبير وأصبحت عبارة عن مربع صغير جدًّا، يمكن استخدامه لمحاكاة إدخال الماوس.

ويأتي جهاز Legion Go S، بأزرار "البادل" القابلة للبرمجة ويحتوي الجزء العلوي من الجهاز المحمول على منفذي USB 4، يمكن استخدامهما إما لشحن الجهاز أو توصيل الأجهزة الطرفية بينما يحتوي الجزء السفلي من الجهاز على فتحة بطاقة MicroSD في المنتصف.

كما يأتى جهاز Legion Go S بمعالج AMD Ryzen Z2 Go أو Z1 Extreme، ويمكن تزويده بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت ويبلغ وزن الجهاز 730 جرامًا مع بطارية تتحمل من ساعتين إلى ساعتين ونصف للألعاب الصعبة.

ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 11.

سعر جهاز لينوفو

يبلغ سعر جهاز لينوفو Lenovo Legion Go S للنسخة 512 جيجا وسعة 32 جيجابايت 42 ألف جنيه.

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