الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس متهم بقتل صديقه داخل محل بلايستيشن في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس شاب عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل صديقه إثر نشوب خلاف بينهما داخل أحد محال البلايستيشن بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول شاب يُدعى "أحمد ي."، 19 عامًا، مقيم بمنطقة كفر العلو، جثة هامدة، وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه المدعو "يوسف م."، 19 عامًا، وشهرته "كوارع"، وذلك بعد نشوب مشادة بينهما داخل المحل، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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قسم شرطة حلوان محل بلايستيشن محكمة حلوان المستشفي العام

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