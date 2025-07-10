رئيس حزب الوفد يتراجع عن طرح الثقة في نفسه

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بيانًا اليوم يعلن فيه تراجعه عن قراره بطرح الثقة في نفسه، والذي كان قد أعلنه خلال جلسة الهيئة العليا للحزب أمس.

وأكد الدكتور يمامة في بيانه العدول عن هذا القول وما يترتب عليه من آثار.

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وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد وافقت امس الأربعاء، علي طلب الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بطرح الثقة في نفسه وحددت يوم الجمعه ٢٥ يوليو الجاري لبحث الطلب، ويتولى السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي إدارة شئون الحزب.

وقررت الهيئة العليا دعوة الهيئة الوفدية المحصنة في الموعد المحدد في ٢٥ يوليو لبحث طلب سحب الثقة من رئيس الوفد الدكتور عبد السند يمامة.

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