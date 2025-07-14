الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إصابة صليبي تمنح الزناري فرصة البقاء في الزمالك

مصطفي الزناري
مصطفي الزناري

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك استمرار المدافع مصطفى الزناري ضمن صفوف الفريق، بعد إصابة زميله أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

القرار النهائي بشأن الزناري سيتحدد وفقًا لرؤية المدرب واحتياجات الفريق الدفاعية خلال الموسم الجديد.

وأعلن نادي الزمالك رسميا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.


تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنجولي شيكو بانزا احمد حسام فترة الانتقالات الصيفية الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نادي الزمالك مصطفي الزناري نادي الزمالك ا

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يعلن عن ضم صفقتين.. الأهلي يحسم مصير وسام أبو علي وإمام عاشور من الرحيل.. وشريف إكرامي يتراجع عن الاعتزال

الأكثر قراءة

بعد براءة الالتهاب السحائي من دماء الضحايا، من قتل الأطفال الأربعة بالمنيا؟

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية