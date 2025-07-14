الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يوافق على انتقال محمد عاطف إلى طلائع الجيش

محمد عاطف
محمد عاطف

أكد مصدر مسؤول داخل الزمالك، أن النادي أنهى إجراءات إعارة محمد عاطف جناح الفريق إلى طلائع الجيش لمدة موسم واحد. 

وواصل: الزمالك وافق على إعارة محمد عاطف إلى نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة الجهاز الفني على رحيله.

الزمالك يعلن رسميا ضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 

فيما أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.


تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا يأتي أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والفلسطيني ادم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك طلائع الجيش اخبار الزمالك محمد عاطف

مواد متعلقة

حذفها بعدها بدقائق، وسام أبو علي يثير الجدل برسالة غامضة بعد رفض الأهلي رحيله

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يعلن عن ضم صفقتين.. الأهلي يحسم مصير وسام أبو علي وإمام عاشور من الرحيل.. وشريف إكرامي يتراجع عن الاعتزال

نهائي كأس العالم للأندية، تشيلسي يقسو على باريس بثلاثية في الشوط الأول (فيديو وصور)

جواو بيدرو يسجل هدف تشيلسي الثالث في شباك باريس سان جيرمان

أول تعليق من شيكو بانزا بعد انضمامه إلى الزمالك

بالمر يعزز تقدم تشيلسي بالهدف الثاني في شباك باريس سان جيرمان

مونديال الأندية، بالمر يسجل هدف تشيلسي الأول في شباك باريس سان جيرمان

15 دقيقة سلبية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

نقابة المهن التعليمية تكشف حقيقة زيادة قيمة المعاشات

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

المزيد
الجريدة الرسمية