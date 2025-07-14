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التنمية المحلية تعلن عن وظائف جديدة، تعرف عليها

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توفير عدد من الوظائف للعمل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وذلك في إطار استكمال التخصصات المطلوبة وتعزيز الكفاءات الفنية والتدريبية بالمركز، دعمًا للجهود التدريبية والتطوير المؤسسي المستمر.

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وجاءت التخصصات المطلوبة للعمل بمركز تدريب سقارة كالتالى: 
1. مدير وحدة المشروعات التدريبية.
2. مدير وحدة ضمان الجودة التدريبية.
3. أخصائي تصميم برامج تدريب.
4. أخصائي تدريب.
5. أخصائي تقييم برامج تدريبية.
6. أخصائي المتابعة والتقييم للبرامج التدريبية.
7. أخصائي علاقات عامة.
8. أخصائي تسويق.

وتضمن الشروط الخاصة بتلك التخصصات مدة الخبرة المطلوبة سنتين على الأقل والمؤهل العلمي للتخصصات الوظيفية المرتبطة بالتدريب (ماجستير أو دكتوراه) أما المؤهل العلمي لباقي التخصصات الوظيفية المطلوبة (حاملي مؤهل عالي مناسب).

طريقة التقديم للوظائف بسقارة

وتُسلم الطلبات باسم  الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، يدويًا بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة – الدور الأرضي، خلال مواعيد العمل الرسمية (من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا)، حيث تم فتح باب التقديم أمس الأحد 13 يوليو وحتى السبت 27 يوليو 2025.

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