الإسكان تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الجديدة.

وأكد الجهاز على حاجته للوظائف التالية:

1- عدد (1) مهندس مدنى ( مساحة)

2- عدد (1) مهندس ميكانيكا

3- عدد (1) مهندس معماري

4- عدد (1) مهندس زراعي

5- عدد (1) متخصص شبكات IT

6- عدد (1) متخصص اعلام وعلاقات عامة

7- عدد (1) فنى مساحة

8- عدد (1) سائق درجة أولى أو ثانية (معدات)

9- عدد (1) عامل نظافة

( وذلك بنظام الإثابة الشهرية)

المستندات المطلوبة:

1- صورة شهادة الميلاد.

2- صورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (الأصل للاطلاع)

4- صحيفة الحالة الجنائية باسم جهاز مدينة السويس الجديدة.

5- صورة المؤهل الدراسي أو مستخرج منه.

6- صور شهادات الخبرة.

7- شهادة عضوية نقابة المهندسين للمهندسين

8- من ساكني محافظة السويس.

تقدم الطلبات بالمركز التكنولوجى بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة بإسم المهندسة رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 4/6/2025 ولن يلتفت لأى طلبات تقدم قبل أو بعد هذا التاريخ.

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.

وتقدم وزير الإسكان بالشكر لرئيس مجلس النواب والأعضاء، لافتًا إلى أن إدخال تعديلات طفيفة على المواد الخاصة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدل على أنه تم إعداد مشروع القانون بشكل محكم بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعلق وزير الإسكان على مداخلة أحد النواب بشأن الاستفسار عن آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، قائلًا: "إن أحد أنظمة العدادات به خاصية إنذار صوتي قبل الانتهاء من الرصيد بواقع 24 ساعة تقريبا، بجانب وجود لمبة بيان عند استهلاك نسبة 80% من الرصيد المسبق".

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.

وقال: قد اشتمل مشروع القانون على (۷۹) مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي: قانون الإصدار، ويشمل 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول - التعاريف والأحكام العامة، ويتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يشمل الباب الثاني - تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، ويتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالًا عامة.

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