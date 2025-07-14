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أخبار مصر

نقابة المهن التعليمية تكشف حقيقة زيادة قيمة المعاشات

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين

 نفت النقابة العامة للمهن التعليمية، ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقد اجتماع للنقابة مع المعلمين في إحدى المحافظات، وادعاء البعض بوجود زيادة فى مبلغ المعاشات أو تخصيص فرص عمل كفرد أمن للمعلمين المحالين للمعاش داخل مستشفيات وأندية النقابة.

 

النقابة العامة للمهن التعليمية تنفي شائعات السوشيال ميديا عن زيادة قيمة المعاشات

 وأكدت النقابة أن كل ما يتم تداولة فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن جميع قيادات النقابة تعى جيدا قيمة المعلم ودوره التربوى والتنويري، وأن أي معلومات أو قرارات رسمية يتم إعلانها فقط عبر القنوات الرسمية للنقابة سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو عبر البيانات الصحفية الصادرة عنها.  

 

زيادة قيمة المعاشات

 وأوضحت النقابة أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع تعديل قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 الذى لم يطرأ عليه أى تعديل منذ أكثر من نصف قرن، ويشمل مواد لم تعد تصلح للعصر الحالي، وتتضمن التعديلات زيادة موارد صندوق المعاشات، بما يسمح له الوفاء بالتزاماته وزيادة قيمته المالية فى حالة إقرار التعديلات، وتم مناقشة عدد من مواد القانون خلال دورة انعقاد المجلس الماضية، وتأمل النقابة أن يتولى مجلس النواب بتشكيله القادم مهمة إنجاز تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية، بما يسمح للنقابة بزيادة قيمة المعاش.

وناشدت النقابة جميع أعضائها من المعلمين والمعلمات بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة بين جموع المعلمين.

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