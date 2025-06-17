الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة المعلمين: إصابة 19 مراقبا بالثانوية العامة في حادثي سير بأسيوط وقنا

حادث مراقبي الثانوية
حادث مراقبي الثانوية العامة، فيتو
ads

أعلنت نقابة المهن التعليمية إصابة 19 معلما في حادثي سير، الأول: أصيب فيه 12 معلما بأسيوط، والثاني: أصيب فيه 7 معلمين بقنا، أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اختبار اللغة الثانية.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة تقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين، وصرف 3 آلاف جنيه منحة صحية لجميع المعلمين المصابين، وتكليف رؤساء فرعيات المعلمين واللجان النقابية بالتواجد معهم فى المستشفى لتذليل أي عقبات تواجههم.


وعلى الفور قام مسئولي النقابات الفرعية بالتواجد مع المعلمين المصابين في المستشفى، ومرافقتهم خلال الفحوصات الطبية اللازمة.

غرفة عمليات نقابة المعلمين: إصابة 19 مراقبا بالثانوية العامة فى حادثي سير بأسيوط وقنا 

حيث تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية بأسيوط، يفيد بإصابة 12 معلمًا من مراقبي امتحانات  الثانوية العامة، منتدبين من إدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط إلى لجان الامتحانات بمركز جهينة في محافظة سوهاج، وذلك صباح اليوم، إثر حادث تصادم وقع على طريق الغنايم بمحافظة أسيوط، أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

ونتج  الحادث عن تصادم سيارة ميكروباص بكتلة من الرمال، بعد انحرافها عن الطريق خلال توجه المعلمين إلى لجان الامتحانات عبر طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز الغنايم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 معلمًا، وتم خروج 9 منهم من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، في حين تم نقل 3 حالات إلى مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط لاستكمال الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

 

نقيب المعلمين يشدد على توفير الرعاية الطبية لهم 

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، عزت علي رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، وكامل أبو زيد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالغنايم، بسرعة التوجه إلى المستشفى لتقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة الحالة الصحية لهم لحظة بلحظة.

 

وشدد الزناتي على أهمية التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي للمعلمين المصابين، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة حالتهم، وتقديم كل ما يلزم لضمان تعافيهم الكامل وعودتهم إلى أداء رسالتهم التعليمية.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 7 معلمين من قرية حجازة قبلي مركز قوص، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة التى يستقلونها مع ملاكي صباح اليوم، أثناء توجههم لأداء مهامهم عملهم كمراقبين على  لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا.


وعلى الفور تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم علاج حالتين بمكان وقوع الحادث نظرًا لإصابتهم بجروح طفيفة.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية بقنا، بسرعة التوجه إلى المستشفى لتقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لهم، والتواصل مع غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة الحالة الصحية لحظة بلحظة.

وشدد الزناتي على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم للمعلمين المصابين، مؤكدًا أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة حالاتهم الصحية، وتقديم كل ما يلزم لضمان تعافيهم الكامل وعودتهم لممارسة دورهم الوطني في خدمة العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المعلمين العرب امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة خلف الزناتى نقيب المعلمين غرفة عمليات نقابة المعلمين قابة المهن التعليمية نقابة المهن التعليمية

مواد متعلقة

وزير التعليم: تكثيف أعمال التفتيش والانضباط قبل دخول اللجان ومراجعة كاميرات المراقبة يوميًا

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة الفرنسية

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة وعملية دخول الطلاب اللجان

امتحانات الثانوية العامة 2025، بدء امتحاني الاقتصاد واللغة الأجنبية الثانية

حقيقة تسريب امتحان اللغة الثانية والاقتصاد والإحصاء لطلاب الثانوية العامة 2025

بدء دخول طلاب الثانوية العامة 2025 إلى مقار لجان الامتحانات (فيديو وصور)

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان (فيديو وصور)

بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد والإحصاء (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

جنرال إيراني: بدأنا استخدام أسلحة جديدة ومتطورة ومفاجأة صادمة لإسرائيل خلال ساعات

بطولة حواري، سبورت الكتالونية تشن هجوما على مونديال الأندية بأمريكا

إحالة مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة بالنواب

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

الجيش الإيراني: مسيراتنا دمرت مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في تل أبيب وحيفا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025

بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

المزيد
الجريدة الرسمية