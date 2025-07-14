شاهد الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الموسم الحالي بالدوري السعودي

أعلن الدوري السعودي للمحترفين عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في البطولة لموسم 2024 / 2025 الماضي، بعد نهاية المسابقة.

وتُوّج الاتحاد بلقب دوري روشن في الموسم الماضي، بعدما نجح في حصد 83 نقطة من 34 مباراة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثاني، الذي حقق 75 نقطة.

وكشف الدوري السعودي عن قائمة مكونة من 34 هدفًا مرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في الموسم، وذلك من خلال تصويت الجماهير.

ويتنافس بنزيما وكريستيانو رونالدو ومحرز بقوة على لقب هداف الدوري السعودي.

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• أهـداف كريم بنزيما في الجولة الثانية والثالثة و21 بشباك التعاون والوحدة والهلال مرشحة لجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي بتصويت الجمهور ⚽️



• هـدف حامد الغامدي في الجولة الخامسة بشباك الخليج مرشح لجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي بتصويت الجمهور ⚽️



• هـدف موسى ديابي… pic.twitter.com/keqT9Io3mr — ستوديو الاتحاد | ITTI STUDIO (@IttiStudio) July 14, 2025

وشهدت القائمة تواجد أكثر من هدف للنجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، بالإضافة إلى ترشح الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال، بثلاثة أهداف من ركلات حرة مباشرة.

كما شهدت القائمة أيضًا ترشح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بثلاثة أهداف، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف مثلها للنجم الجزائري، رياض محرز، لاعب الأهلي.

وأطلق دوري روشن عدة جوائز عن الموسم الماضي يتم حسمها من خلال تصويت الجماهير، لعل أبرزها أيضًا جائزة تصدي الموسم، بالإضافة إلى جائزة أفضل “تيفو” مقدم من المشجعين.

وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة هداف الدوري السعودي للموسم الماضي بعدما نجح في تسجيل 25 هدفًا مع النصر، متفوقًا على أقرب ملاحقيه إيفان توني، لاعب الأهلي، بفارق هدفين.

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