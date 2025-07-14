الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الموسم الحالي بالدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

 أعلن الدوري السعودي للمحترفين عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في البطولة لموسم 2024 / 2025 الماضي، بعد نهاية المسابقة.   

وتُوّج الاتحاد بلقب دوري روشن في الموسم الماضي، بعدما نجح في حصد 83 نقطة من 34 مباراة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثاني، الذي حقق 75 نقطة. 

وكشف الدوري السعودي عن قائمة مكونة من 34 هدفًا مرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في الموسم، وذلك من خلال تصويت الجماهير.    

ويتنافس بنزيما وكريستيانو رونالدو ومحرز بقوة على لقب هداف الدوري السعودي.

 

 وشهدت القائمة تواجد أكثر من هدف للنجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب الاتحاد، بالإضافة إلى ترشح الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال، بثلاثة أهداف من ركلات حرة مباشرة.

 

كما شهدت القائمة أيضًا ترشح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بثلاثة أهداف، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف مثلها للنجم الجزائري، رياض محرز، لاعب الأهلي.

وأطلق دوري روشن عدة جوائز عن الموسم الماضي يتم حسمها من خلال تصويت الجماهير، لعل أبرزها أيضًا جائزة تصدي الموسم، بالإضافة إلى جائزة أفضل “تيفو” مقدم من المشجعين.

وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة هداف الدوري السعودي للموسم الماضي بعدما نجح في تسجيل 25 هدفًا مع النصر، متفوقًا على أقرب ملاحقيه إيفان توني، لاعب الأهلي، بفارق هدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو الجزائري رياض محرز الدوري السعودي للمحترفي الدوري السعودي للمحترفين رياض محرز كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

جون تيري يعلق على انضمام مودريتش للميلان

ميلان يعلن التعاقد رسميا مع مودريتش (فيديو)

بسبب مونديال الأندية، 8 أيام فقط لتحضير باريس سان جيرمان للموسم الجديد

63.5 مليون يورو، وكلاء فيكتور جيوكيريس في لندن لحسم انتقاله إلى آرسنال

الهلال السعودي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة مهاجم أستون فيلا

بهليكوبتر، ترامب يصل ملعب ميتلايف لحضور نهائي كأس العالم للأندية

شاهد، هتافات جماهير تشيلسي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بنهائي كأس العالم للأندية

لاعبو وجماهير ليفربول يقفون للهتاف لجوتا عقب انتهاء مباراة بريستون (فيديو)

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

نقابة المهن التعليمية تكشف حقيقة زيادة قيمة المعاشات

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

المزيد
الجريدة الرسمية