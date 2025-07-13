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رياضة

ريال سوسيداد يستهدف التعاقد مع أحد نجوم الدوري السعودي

القادسية، فيتو
القادسية، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود عرض إسباني لضم الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز، لاعب خط وسط نادي القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح فيرنانديز في الظهور بصورة رائعة مع القادسية، في الموسم الماضي، حيث كان أحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري السعودي، نظرا لقدرته على الركض السريع، وافتكاك الكرة، وصناعة الفرص المحققة.

ريال سوسيداد يفاوض نجم القادسية السعودي 

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن القادسية يجري حاليا مفاوضات مع ريال سوسيداد حول فيرنانديز، حيث قدم النادي الإسباني عرضا قيمته 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن "القادسية يتطلع لإنهاء الصفقة، خاصةً أنه سيحقق استفادة مالية، بعدما اشترى اللاعب من بوكا جونيورز مطلع الصيف الماضي، مقابل 19.5 مليون يورو".

ويدرس القادسية وضع بند في عقده مع سوسيداد، ينص على أن يتقاضى نسبة من بيع اللاعب مستقبلًا.

أرقام إيزيكيل فيرنانديز 

وشارك فيرنانديز (22 عاما) مع القادسية في 37 مباراة، عبر مختلف مسابقات الموسم الماضي، وسجل هدفا وصنع 4.

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