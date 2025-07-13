ريال سوسيداد يستهدف التعاقد مع أحد نجوم الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود عرض إسباني لضم الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز، لاعب خط وسط نادي القادسية السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح فيرنانديز في الظهور بصورة رائعة مع القادسية، في الموسم الماضي، حيث كان أحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري السعودي، نظرا لقدرته على الركض السريع، وافتكاك الكرة، وصناعة الفرص المحققة.

ريال سوسيداد يفاوض نجم القادسية السعودي

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن القادسية يجري حاليا مفاوضات مع ريال سوسيداد حول فيرنانديز، حيث قدم النادي الإسباني عرضا قيمته 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن "القادسية يتطلع لإنهاء الصفقة، خاصةً أنه سيحقق استفادة مالية، بعدما اشترى اللاعب من بوكا جونيورز مطلع الصيف الماضي، مقابل 19.5 مليون يورو".

ويدرس القادسية وضع بند في عقده مع سوسيداد، ينص على أن يتقاضى نسبة من بيع اللاعب مستقبلًا.

أرقام إيزيكيل فيرنانديز

وشارك فيرنانديز (22 عاما) مع القادسية في 37 مباراة، عبر مختلف مسابقات الموسم الماضي، وسجل هدفا وصنع 4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.