محافظ كفر الشيخ يكرم المشاركين في إعداد الدليل الاسترشادي للهوية البصرية

كرم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فريق العمل المشارك في إعداد الدليل الاسترشادي للهوية البصرية للمحافظة، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة في مراحل الإعداد والتخطيط الجاري، ضمن مشروع طموح يستهدف إبراز الطابع المعماري والثقافي المميز لكفر الشيخ، وتحقيق نقلة نوعية في المظهر الحضاري للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

تحسين المظهر العام وتعزيز الصورة الذهنية

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق الهوية البصرية على مستوى المحافظات، بهدف تعزيز الصورة الذهنية وتحسين المظهر العام، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق رؤية متكاملة وتنسيق مستمر بين جميع الجهات المختصة، بما يعكس روح التعاون والعمل الجماعي من أجل تحقيق تنمية حضرية شاملة.

وتضمن التكريم ممثلي جامعة كفرالشيخ لدورهم الاستشاري والعلمي في إعداد التصور العام للمشروع، وذلك بجانب تكريم العاملين بإدارة التخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، الذين ساهموا في الجانب الفني والتنفيذي للمشروع، وعدد من الطلاب المشاركين في الأعمال الفنية والتصميمية بالمشروع.

وشمل التكريم المشاركين من جامعة كفرالشيخ وهم: الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح عطية هليل عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجلاء حسني الأشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة داليا شبل سعيد رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتورة سلوى محمود العدوي مدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتورة نيرمين محمود عمر مدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة.

وأيضا الدكتورة ريهام محمد سمير مدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتورة الشيماء بلال العباسي مدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة، والدكتور فادي بطرس ميخائيل أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتور شادي أحمد محمد مدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة أسماء هلال بسيوني مدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتور محمود عبدالنبي حجازي أستاذ الزهور والزينة وتنسيق الحدائق بكلية الزراعة.

وضمّ المكرمون من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية؛ المهندسة فاطمة عبدالفتاح الشوادفي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس بهجت إبراهيم البنا مدير متابعة تنفيذ المشروعات، والمهندس أمنية أحمد عبدالعاطي مدير التنسيق الحضاري، والمهندسة سالي السيد زغدان والمهندسة سعاد محمد ريحان مهندسي التنسيق الحضاري.

كما تم تكريم عدد من الطلاب المشاركين في الأعمال الفنية والتصميمية بالمشروع، من طلاب كلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ؛ وهم خالد يسري جلال، وأسامة عبداللطيف عزب، وعبد الرحمن طارق عبيد، وهبة عبدالسلام الدمياطي، وآلاء كمال عبده.

أعرب اللواء علاء عبدالمعطي عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من جميع المشاركين، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين الجامعة وأجهزة المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتصميمية، بما يتناسب مع مكانة كفرالشيخ وتاريخها ومقوماتها البيئية والثقافية.

وجّه محافظ كفرالشيخ الشكر للمكرَّمين وجميع القائمين على المشروع، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذا المشروع الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية في تطوير البيئة العمرانية، وتحقيق التنمية المستدامة على أرض كفرالشيخ.

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