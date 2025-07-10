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ثقافة وفنون

مفاجأة جديدة من تامر حسني بعد تأجيل طرح ألبوم "لينا معاد"

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

أعلن الفنان تامر حسني عن تأجيل أحدث ألبوماته الغنائية “لينا ميعاد” الذي كان من المقرر   طرحه الليلة ولكن تم تأجيل طرحه إلى 15 يوليو الجاري  بسبب عدم عودة  خدمة الانترنت بشكل طبيعي.

ألبوم تامر حسني الجديد  

وفي هذا السياق، قالت مصادر: إن تامر حسني  تعاقد مؤخرا مع الشركة العالمية Warner music، التي تعد أهم أحد الشركات لتوزيع والإنتاج الموسيقي. 

وأكدت المصادر أن شركة Werner music، هي التي ستكون مسؤولة، عن إصدار ألبوم تامر الجديد. 

وكان الفنان تامر حسني قد أعلن في بيان رسمي، تأجيل طرح ألبومه الجديد “لينا ميعاد” وذلك لأسباب خارجة عن إرادته.

وأوضح أنه من المقرر طرح الألبوم الجديد يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري.

وكشف نجم الجيل أن سبب التأجيل يعود إلى استمرار أزمة الإنترنت في مصر، وهو ما أبلغته به الشركات المسؤولة عن إصدار وتوزيع الألبوم.


وأضاف أن عدم استقرار الخدمة الرقمية حال دون ضمان وصول المحتوى الفني إلى جميع المستخدمين داخل مصر، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار تأجيل الإصدار.

 

تامر حسني يطمئن جمهوره

أكد تامر حسني أن هذا القرار جاء حرصًا على أن يحظى الألبوم بالوصول الكامل إلى الجمهور المصري، مشيرًا إلى أن عودة الإنترنت بالشكل الطبيعي ضرورية لتأمين التوزيع الرقمي العادل داخل البلاد، ومعتذرًا لجمهوره عن التأجيل الخارج عن إرادته.

 

وكان تامر حسني قد طرح في وقت سابق 4 أغنيات من ألبومه الجديد “لينا ميعاد”، وهي: “ملكة جمال الكون” رفقة الشامي، “المقص” مع رضا البحراوي، وأغاني “حبيبي تقلان” و"حلال فيك". 

 

 

 

 

 

 

 

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