تعرف على عدد أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "لينا ميعاد"

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية “لينا ميعاد” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب يوم الثلاثاء المقبل.

ألبوم تامر حسني الجديد لينا ميعاد

ويتضمن ألبوم لينا ميعاد لتامر حسني 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسي والراقصة ومن ضمن ديو ملكة جمال الكون وحبيبي تقلان والذي طرحهم تامر مؤخرا.

وكان الفنان تامر حسني أعلن عن تأجيل أحدث ألبوماته الغنائية “لينا ميعاد” الذي كان من المقرر طرحه الليلة ولكن تم تأجيل طرحه إلى 15 يوليو الجاري بسبب عدم عودة خدمة الانترنت بشكل طبيعي.

وكان الفنان تامر حسني قد أعلن في بيان رسمي، تأجيل طرح ألبومه الجديد “لينا ميعاد” وذلك لأسباب خارجة عن إرادته.

وأوضح أنه من المقرر طرح الألبوم الجديد يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو الجاري.

وكشف نجم الجيل أن سبب التأجيل يعود إلى استمرار أزمة الإنترنت في مصر، وهو ما أبلغته به الشركات المسؤولة عن إصدار وتوزيع الألبوم.

وأضاف أن عدم استقرار الخدمة الرقمية حال دون ضمان وصول المحتوى الفني إلى جميع المستخدمين داخل مصر، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار تأجيل الإصدار.

تامر حسني يطمئن جمهوره

أكد تامر حسني أن هذا القرار جاء حرصًا على أن يحظى الألبوم بالوصول الكامل إلى الجمهور المصري، مشيرًا إلى أن عودة الإنترنت بالشكل الطبيعي ضرورية لتأمين التوزيع الرقمي العادل داخل البلاد، ومعتذرًا لجمهوره عن التأجيل الخارج عن إرادته.

وكان تامر حسني قد طرح في وقت سابق 4 أغنيات من ألبومه الجديد “لينا ميعاد”، وهي: “ملكة جمال الكون” رفقة الشامي، “المقص” مع رضا البحراوي، وأغاني “حبيبي تقلان” و"حلال فيك".

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