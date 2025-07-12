راعي مصر تشارك في قوافل "إيد واحدة" بالمحافظات تحت مظلة التحالف الوطني

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي في قوافل "إيد واحدة" الشاملة التي أطلقها التحالف الوطني في محافظات الجمهورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور السفير نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومحافظي المنوفية ومطروح والوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات.

وذكرت راعي مصر – في بيان اليوم - أن المؤسسة شاركت بقوافل طبية تقدم الكشف في تخصصات طبية مختلف "أطفال وباطنة وأنف وأذن وأدوية " إلى جانب توزيع الأدوية مشيرة إلى أن القافلة الطبية لمؤسسة راعي مصر التي نفذتها في محافظة المنوفية بقرية العراقية استفاد منها 525 مريضا كما أن القافلة الطبية التي نفذتها المؤسسة في منطقة العوايد بالإسكندرية استفاد منها 608 مرضى.



وأشارت المؤسسة إلى تنفيذ قافلة طبية في قرية الجفيرة بمطروح تحت مظلة التحالف الوطني في إطار تنفيذ قوافل ايد واحدة واستفاد منها 750 مريضا كما أن القافلة التي نفذتها المؤسسة في قرية بولاق بمحافظة الوادي الجديد استفاد منها 820 مريضا ومن المقرر أن تشارك المؤسسة بقافلة خامسة بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر الأسبوع المقبل.

وأشاد المحافظون والسفيرة نبيلة مكرم بجهود مؤسسة راعي مصر في تقديم الخدمات الطبية بجودة لائقة للفئات الأولى بالرعاية مؤكدين أن قوافل "إيد واحدة" تعكس التزام مؤسسات التحالف الوطني بتعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا.

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