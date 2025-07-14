بصورة وتعليق، الأهلي يحتفي بصفقته الجديدة

واصل النادي الأهلي احتفاءه بصفقته الجديدة “ياسين مرعي مدافع فاركو ” الذي انتقل رسميا إلى القلعة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة اللاعب الجديد وزينتها بجملة ( الحلم يتحقق.. ياسين مرعي في نادي القرن).

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، تعاقده مع ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو، لمدة 5 سنوات، لتدعيم خط دفاع المارد الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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