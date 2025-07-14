الأهلي يبحث عن حل لأزمة مباراة النجم الساحلي

يبحث مسئولو النادي الأهلي حاليا عن حل لأزمة مباراة النجم الساحلي التونسي الودية المقرر لها يوم ٢٨ يوليو الجاري بعد اعتراض الأخير على خوض المباراة في مدينة طبرقة التونسية التي يعسكر فيها الأهلي، كذلك اعتراض الأهلي على خوض المباراة في مدينة سوسة معقل النجم بسبب طول المسافة بين المدينتين وهو ما يعرقل إتمام المباراة ويدفعها للتأجيل.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الاثنين.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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