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حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف

استقبل اليوم الإثنين المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي،وذلك لتقديم التهنئة لصدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة مجلس الدولة. 

رئيس مجلس الدولة بالدور المهم لوزارة الأوقاف في الحفاظ على المجتمع

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالدور المهم لوزارة الأوقاف في الحفاظ على المجتمع المصري فى مواجهة التطرف الفكري، ونشر قيم التسامح والاعتدال والاهتمام بالشباب من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات التي لا تتوافق مع قيم المجتمع، وبناء إنسان مثقف عبر خطاب ديني رشيد.

 

وأعـــرب وزيـــر الأوقاف عن  تقديره للمستشار أسامة شلبي بدوام التوفيق والسداد في أداء مهمته الوطنية في هذا الصرح القضائي العريق، وما يقوم به مجلس الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار أسامة شلبي على تقديره للدكتور أسامة الأزهري متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الأوقاف.

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