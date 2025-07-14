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حوادث

اليوم، الفصل في طعون انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، في الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد تلقيها تلك الطعون على مدار ثلاث أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، تلقت ٤٠ طعنًا على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

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فحص ملفات الطعون المقدمة

وتبدأ المحكمة، خلال الساعات المقبلة في فحص ملفات الطعون المقدمة تمهيدا لإصدار قرارات الفصل خلال المدة الزمنية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المنتظر، أن تسفر الطعون التي جرى تقديمها أمام محكمة القضاء الإداري، عن أسباب قانونية متعددة منها ما يتعلق بتعارض شغل بعض المرشحين لوظائف عامة أو تعاملهم المباشر مع المال العام وهو ما يحظره القانون على الراغبين في الترشح إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تقديم الاستقالة أو الحصول على إذن قانوني مسبق، وغيرها من الأسباب التي قد يتقدم البعض بها للطعن في ترشح مرشح لاستبعاده من الترشح أو على النقيض لإلغاء استبعاده من الترشح. 

وستقضي المحكمة وفقًا ما يطمئن له القانون ويستقر في وجدانها، وكل ذلك من خلال الأوراق الرسمية المطروحة أمام عدالة المحكمة.

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