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رياضة

جلسة منتظرة لتجديد عقد محمد السيد بالزمالك

محمد السيد
محمد السيد

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ستعقد جلسة خلال الأسبوع الجاري مع اللاعب محمد السيد من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

يأتي ذلك ضمن خطة النادي للحفاظ على العناصر الشابة والاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

 

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

 

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

 أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.


تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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الزمالك محمد السيد نادي الزمالك نادي إستريلا دا أمادورا شيكو بانزا

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