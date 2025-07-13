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من المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، وكيل تعليم الدقهلية يفتتح الأنشطة الصيفية (صور)

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتفقد الأنشطة الصيفية، فيتو

شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية مراسم افتتاح الأنشطة الصيفية للعام الدراسي 2024-2025، في المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

افتتاح الأنشطة الصيفية للعام الدراسي 2024-2025

حيث تفقد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم  ثلاث ورش عمل تدريبية وهي البرمجة وإعادة تدوير الخامات المختلفة والطباعة ثلاثية الأبعاد داخل المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا لتكون بداية افتتاح الأنشطة الصيفية للعام الدراسي 2024-2025.

تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

جاء الافتتاح وسط حضور طلابي كثيف وتجاذب معهم أطراف حديث أبوي شيق حول الأجهزة العلمية الموجودة داخل المركز ومدى استفادتهم منها ثم اختبر معلوماتهم حول محافظة الدقهلية العريقة ومعالمها التاريخية ثم وجه إليهم الدعوة لزيارة والاشتراك في حمام سباحة التربية والتعليم والذي سيتم افتتاحه خلال أيام بمشيئة الله تعالى.

وأبدى  مدير المديرية إعجابه بحماس الطلاب وحرصهم على تطوير وتعزيز قدراتهم ومعارفهم وقضاء أوقاتهم في ممارسة أنشطة متنوعة ومفيدة.

وكان في استقبال وكيل تعليم الدقهلية  الدكتورة  منى حسني مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا فرع المنصورة حيث قامت بتقديم شرح وافي عن برنامج أنشطة المركز خلال الإجازة الصيفية والخدمات المعرفية والترفيهية التي يقدمها للطلاب.

في ختام الزيارة قدم  مدير المديرية الشكر للطلاب ومديرة المركز والقائمين على تنظيم وتنفيذ ورش العمل وتمنى للجميع قضاء وقت ممتع ومفيد

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