وكيل تعليم الدقهلية: هدوء وانضباط داخل وخارج لجان الثانوية العامة (صور )

تابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية سير الامتحانات مع فريق غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.





وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن المتابعة اليومية تستمر على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

حيث واصل اليوم أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات.



أدى الطلاب امتحاناتهم في مواد:

-الرياضيات البحتة نظام جديد وقديم

-الجيولوجيا والعلوم البيئية نظام قديم

-علم النفس والاجتماع نظام قديم

-مقاييس المفاهيم (الأحياء) STEM

-مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) STEM

-التاريخ المكفوفين ( ورقة أولى )

أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وخارجها

وتسير الامتحانات وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

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