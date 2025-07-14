قيادي بجيش الاحتلال يعترف: استنفدنا إمكانياتنا العسكرية بغزة

نقل موقع " واللا" الإسرائيلي عن اللواء احتياط بجيش الاحتلال إليعازر ماروم قوله: "إن كل الإمكانيات العسكرية استنفدت بغزة ويجب التوصل لاتفاق يطلق سراح الرهائن وينهي الحرب في غزة".

وفي السياق ذاته أفادت مصادر داخل رئاسة الوزراء الإسرائيلية لموقع "واللا"، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات مقتنعًا بأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ستتم خلال الفترة المقبلة، رغم التعقيدات التي تحيط بالمفاوضات.

رسالة طمأنة داخلية: الحكومة لن تسقط

ووفقًا للمصادر، فإن نتنياهو يرى أن إتمام الصفقة لن يؤدي إلى انهيار حكومته، بل قد يمنحه متنفسًا سياسيًّا أمام الضغوط الداخلية المتزايدة، خاصة من عائلات الأسرى والمجتمع الإسرائيلي الذي يشهد انقسامًا حادًا حول مسار الحرب في غزة.

ضغوط سياسية وشعبية تفرض إيقاعها

تتزامن هذه التصريحات مع تزايد الاحتجاجات داخل إسرائيل، ومطالبات بإنهاء الحرب وإعادة الجنود والمدنيين الأسرى، ما وضع الحكومة في موقف حرج، وسط مخاوف من اتساع رقعة المعارضة السياسية والشرعية.

نتنياهو يراهن على الصفقة لامتصاص الغضب

وتعتقد الدوائر القريبة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن إتمام الصفقة سيكون ورقة قوة لنتنياهو، من شأنها أن تؤجل أي تحركات سياسية داخل الائتلاف لإسقاط حكومته، وتمنحه شرعية الاستمرار في ظل أزمة الثقة التي يعانيها.

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