الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قيادي بجيش الاحتلال يعترف: استنفدنا إمكانياتنا العسكرية بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقل موقع " واللا" الإسرائيلي عن اللواء احتياط بجيش الاحتلال إليعازر ماروم  قوله: "إن كل الإمكانيات العسكرية استنفدت بغزة ويجب التوصل لاتفاق يطلق سراح الرهائن وينهي الحرب في غزة".

وفي السياق ذاته أفادت مصادر داخل رئاسة الوزراء الإسرائيلية لموقع "واللا"، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات مقتنعًا بأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ستتم خلال الفترة المقبلة، رغم التعقيدات التي تحيط بالمفاوضات.

رسالة طمأنة داخلية: الحكومة لن تسقط

ووفقًا للمصادر، فإن نتنياهو يرى أن إتمام الصفقة لن يؤدي إلى انهيار حكومته، بل قد يمنحه متنفسًا سياسيًّا أمام الضغوط الداخلية المتزايدة، خاصة من عائلات الأسرى والمجتمع الإسرائيلي الذي يشهد انقسامًا حادًا حول مسار الحرب في غزة.

ضغوط سياسية وشعبية تفرض إيقاعها

تتزامن هذه التصريحات مع تزايد الاحتجاجات داخل إسرائيل، ومطالبات بإنهاء الحرب وإعادة الجنود والمدنيين الأسرى، ما وضع الحكومة في موقف حرج، وسط مخاوف من اتساع رقعة المعارضة السياسية والشرعية.

 

نتنياهو يراهن على الصفقة لامتصاص الغضب

وتعتقد الدوائر القريبة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن إتمام الصفقة سيكون ورقة قوة لنتنياهو، من شأنها أن تؤجل أي تحركات سياسية داخل الائتلاف لإسقاط حكومته، وتمنحه شرعية الاستمرار في ظل أزمة الثقة التي يعانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جيش الاحتلال حماس نتنياهو

مواد متعلقة

بن غفير وسموتريتش يطالبان نتنياهو بإصدار أمر باحتلال قطاع غزة

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

تطور مفاجئ في أزمة راتب كولر بالأهلي

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

خدمات

المزيد

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads