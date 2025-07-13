الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: حماس رفضت مقترح صفقة وقف الحرب وتصر على البقاء في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن حركة حماس رفضت مقترح صفقة تبادل الأسرى وتصر على البقاء في قطاع غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول.

إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس

وتابع نتنياهو: "نريد صفقة لكن ليس صفقة تترك حماس قادرة على تكرار ما فعلته من جرائم.. عازمون على إعادة المخطوفين لكن مع القضاء على حماس كذلك".

 

الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل

وأدعي نتنياهو: "الإعلام الإسرائيلي يتهمني بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل ويردد دعاية حماس.. استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية لدى الإسرائيليين لإنجاز صفقة استطلاعات مهندسة".

واستكمل نتنياهو: "استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة".

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