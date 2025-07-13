الأحد 13 يوليو 2025
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رئيس محكمة النقض يستقبل وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي

رئيس محكمة النقض
رئيس محكمة النقض يستقبل وزير شؤون المجالس النيابية

استقبل المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، الذي قدّم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

حضر اللقاء كل من محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس، ومحمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس المحكمة ورئيس إدارة العلاقات الدولية، وأحمد رفعت، نائب رئيس المحكمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وخالد فاروق، نائب رئيس المحكمة ومستشار رئيس المجلس للعلاقات والإعلام، وحسام الجيزاوي، نائب رئيس المحكمة والأمين العام المساعد للمجلس.

وخلال اللقاء، أعرب وزير شؤون المجالس النيابية عن تمنياته بالتوفيق في المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ العدالة وضمان تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات.

من جانبه، أعرب رئيس محكمة النقض عن تقديره لهذه الزيارة، مشيرًا إلى حرص المحكمة على مواصلة أداء رسالتها في خدمة العدالة وتعزيز الثقة في منظومة القضاء.

في ختام اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقة بين المؤسستين، والدور المشترك في دعم سيادة القانون وترسيخ أسس الدولة الوطنية، بما يسهم في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

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