شهود العيان يكشفون تفاصيل صادمة في مقتل جزار أمام محله بالهرم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل جزار بطلق ناري أثناء وقوفه أمام محله بدائرة قسم شرطة الهرم.

قرارات عاجلة اتخذتها النيابة للوقوف على ملابسات الحادث، ومن بينهم تفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان، وتبين أن مشاجرة بين عاطل واستورجي بسبب معاكسة الأول لزوجة الثاني فقام الأخير بإطلاق عيار ناري بالخطأ استقر في جسد الجزار.

وانتقلت النيابة لموقع الحادث لمعاينتها، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتوفي ليس له علاقة بالمشاجرة وأنه كان واقفا أمام محله يشاهد المشاجرة فأصابته الطلقة النارية بالخطأ.

مقتل جزار بالخطأ في مشاجرة بالهرم



البداية كانت بتلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل واستورجي بسبب قيام الأول بمعاكسة زوجة الثاني فقام الاستورجي بإطلاق عيار ناري بالخطأ استقر بجسد جزار أثناء وقوفه أمام محله، جري ضبط طرفي المشاجرة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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