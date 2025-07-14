"كنت بساعدها"، أقوال شاب متهم بالتحرش بسيدة في أتوبيس بالتجمع

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شاب متهم بالتحرش بسيدة حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بالتجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وفي بداية التحقيقات أنكر المتهم قيامه بفعل التحرش قائلا “ لا ما حصلش هتحرش بيها ازاي واحنا في المواصلات ”.

وخلال التحقيقات قال الشاب انه لامسها لمساعدتها قائلا: “ كانت واقفة وهتقع حاولت أساعدها مسكتها علشان ما توقعش”.

وأمرت النيابة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم عن الواقعة.

تحرش بـ سيدة داخل أتوبيس فى التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس يفيد بتضررها من أحد الأشخاص ادعت أنه تحرش بها حال استقلالهما إحدى وسائل المواصلات العامة بدائرة القسم.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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