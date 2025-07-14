الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

19 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بسقوط 19 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقال مصدر في مستشفى الشفاء: إن 3 شهداء بينهم امرأة راحوا ضحية قصف إسرائيلي قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة.

وبالأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدا و425 جريحا.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الضحايا 58026 شهيدا و138520 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023.

txt

نتنياهو يبحث مع بن غفير وسموتريتش عواقب التوصل لاتفاق لوقف حرب غزة

12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي: أكثر من 12 شهيدا و40 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على مفترق السامر وسط مدينة غزة

وتابع أن الدكتور أحمد قنديل الاستشاري في جراحة العظام استشهد في قصف الاحتلال لمفترق السامر وسط مدينة غزة

وأشار إلى وجود نقص حاد في أدوية التخدير، ونواجه احتمال إجراء عمليات من دونها.  

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي قطاع غزة أونروا

مواد متعلقة

نتنياهو يبحث مع بن غفير وسموتريتش عواقب التوصل لاتفاق لوقف حرب غزة

مستشفيات غزة تعلن حصيلة جديدة من ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

خسارة باريس سان جيرمان نهائي مونديال الأندية تشعل صراع الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads