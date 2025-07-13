صحة الدقهلية: المرور على 1562 منشأة غذائية والتوصية بغلق 534 لعدم استيفاء الاشتراطات

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية الشؤون الصحية خلال شهر يونيو على المنشآت الغذائية بالمحافظة تمكنت من المرور على 1562 منشأة غذائية خلال يونيو والتوصية بغلق 534 لعدم استيفاء الاشتراطات، وذلك في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى السلامة الغذائية والتصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

المرور على 1562 منشأة غذائية خلال يونيو والتوصية بغلق 534 لعدم استيفاء الاشتراطات

وأشار إلى أنه تم المرور على 1562 منشأة غذائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات الجسيمة التي استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تحرير 1137 محضر جنحة صحية نتيجة رصد مخالفات متنوعة

وأوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن فرق التفتيش قامت بسحب 355 عينة غذائية لتحليلها بالمعامل المركزية، وحررت 1137 محضر جنحة صحية نتيجة رصد مخالفات متنوعة، أبرزها عدم حمل العاملين لشهادات صحية وعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الوقائية.

التحفظ علي 28 طن أغذية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن إجمالي الكميات التي تم ضبطها خلال الحملة بلغ 28 طنًا و282.5 كيلوجرامًا من الأغذية و1800 لتر من السوائل، تم إعدام 4537 كيلوجرامًا و1135 لترًا منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

استخراج 2015 شهادة صحية للعاملين المستوفين للشروط

وأشارت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة الأغذية، إلى أنه تم استخراج 2015 شهادة صحية للعاملين المستوفين للشروط، في حين تم التوصية بغلق 534 منشأة غذائية بسبب العمل بدون ترخيص ووجود مصادر تلوث تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وشدد وكيل الوزارة على أن المديرية مستمرة في حملاتها المكثفة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية، لضمان التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية المعتمدة، مؤكدًا أن سلامة الغذاء خط أحمر لا تهاون فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.