عصابة متهمة بقتل شاب في المرج: رش المياه وضوضاء الأطفال السبب

أدلى تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بتهمة قتل جارهم باستخدام الأسلحة البيضاء خلال مشاجرة، بدائرة قسم شرطة المطرية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهمون إنهم أقارب المتهم الرئيسي وليس لهم في المشاجرة سوى أنهم ساندوا الأول في مشاجرته مع الأخير بسبب تعديهما على بعضهما البعض بالسب والشتم لخلافات الجيرة بينهما.

وأضاف المتهمون أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب رش المياه ولعب الأطفال في الشارع وإصدارهم ضوضاء تمنع المجني عليه من النوم، وعندما اشتكي نشبت مشادة تعدى كل منهما بالسب على الآخر، ثم نشبت المشاجرة فاستعانوا بأسلحة بيضاء وانقضوا على المجني عليه طعنا فأسقطوه غارقا في دمائه.



وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وسقوط أحدهم غارقا في دمائه.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، والعثور على جثة شاب به طعنات ولقي مصرعه متأثرًا بجراحه، ودلت التحريات على أن خلافات الجيرة نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين.

وأضافت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين ثم تطورت إلى مشاجرة قام فيها أحد الطرفين بالاستعانة بأقاربه وتعدوا بالضرب بسلاح أبيض على المجني عليه وطعنوه أكثر من 10 طعنات فأسقطوه قتيلا.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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