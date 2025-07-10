عضه من ودنه، مشاجرة بين محاميين في المنوفية

اعتدى محام بالمنوفية على زميله أثناء تواجدهما داخل نقابة المحامين بمجمع محاكم شبين الكوم، حيث قام بِعَض أذن زميله.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقى بلاغا من المقدم أشرف سعيد قائد حرس المحاكم بوجود مشاجرة داخل نقابة المحامين بالدور الأول العلوي، بمجمع محاكم شبين الكوم.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين وجود مشاجرة بين محاميين وهما “ع م” و "و ق"، وأصيب الأول في المشاجرة بقطع في الأذن اليسرى.

وتم اصطحاب الطرفين لقسم حرس المحاكم وتحررت مذكرة بالواقعة وتم اصطحابهما لقسم شبين الكوم واتخاذ اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

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