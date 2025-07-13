مدرس ينهي حياة والده ذبحا بأشمون في المنوفية

أقدم مريض نفسي على ذبح والده داخل منزله فجر اليوم، بقرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتم نقل الجثة لمستشفى أشمون العام.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بقيام مدرس مريض نفسي بذبح والده المسن البالغ من العمر 72 عاما داخل منزله بقرية قورص التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود المجني عليه مذبوحا داخل غرفة وملقى على الأرض، تم ضبط المتهم.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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