صحة شمال سيناء: الكشف الطبي لـ 31,629 مواطن بالمبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، عن تقديم الخدمات الصحية ل 31,629 مواطن بمبادرات الصحة العامة خلال عام 2025 بفضل الجهود المبذولة من وزارة الصحة والكوادر الطبية في المحافظة.

صحة شمال سيناء: الكشف على 31,629 مواطن بالمبادرات الرئاسية بشمال سيناء خلال 2025

وأوضح الدكتور أحمد أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في المحافظة لعبت دورًا كبيرًا في توفير الخدمات الصحية لأعداد كبيرة من المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين لمبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: 3200 مواطن وهي مبادرة حيوية للوقاية من أمراض الكلى المزمنة.



وأنه تم الكشف على 3051 طفلًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال وحديثي الولادة، مما يسهم في التدخل المبكر وتحسين نوعية حياة الأطفال.

وأنه تم الكشف على 3475 مواطن ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، مما يؤكد اهتمام المديرية بصحة الأمومة والرعاية الشاملة للحوامل.



وأشار إلى أنه تم الكشف على 1700 مواطن بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مما يعكس الاهتمام الشامل بالصحة الإنجابية للمرأة.



وأوضح الدكتور أحمد الكشف على 5129 مريضًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وهو إنجاز كبير يساهم في الاكتشاف المبكر للمرض وزيادة فرص الشفاء.



من جانبها أوضحت الدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية انه بلغ عدد المقبلين على الزواج الذين خضعوا لفحص الزوجين 2807، بمبادرة المقبلين على الزواج

مما يضمن تقييم صحي شامل للطرفين قبل الزواج.



وأشارت أن ما تم إنجازه من تقديم خدمات الكشف بالمبادرات الرئاسية يعكس حجم الجهد المبذول بوحدات الرعاية والوصول إلى شريحة كبيرة من المواطنين وأن الأرقام تؤكد التزام مديرية الصحة بشمال سيناء بتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية الطموحة التي تضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

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