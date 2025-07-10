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محافظات

محافظ جنوب سيناء يزور دير السبع بنات بوادي فيران

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يزور دير السبع بنات بوادي فيران، فيتو

قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم بزيارة دير السبع بنات التاريخي بوادي فيران، أحد أعرق المعالم الدينية والروحية في المحافظة.

 

محافظ جنوب سيناء يزور دير السبع بنات بوادي فيران

وخلال الزيارة، قدّم المحافظ بعض انواع  الدعم الرمزى لراهبات الدير، تمثلت فى  كميات من المواد والسلع التموينية (هدية فخامة السيد رئيس الجمهورية)، تأكيدًا على دعم الدولة المتواصل وحرصها على مد يد العون والرعاية لكل أطياف المجتمع، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.

 

من جانبهن، عبّرت راهبات الدير عن خالص شكرهن وتقديرهن لمحافظ جنوب سيناء، مشيدات باهتمام الدولة المتزايد بالمواقع الدينية التاريخية، وحرصها على تعزيز أواصر المحبة والتواصل.

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وأكد المحافظ أن وادي فيران، بما يحتويه من معالم دينية وتراثية، يمثل نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش بين الأديان، وأن المحافظة تسعى باستمرار إلى دعم هذا التراث الإنساني والحفاظ عليه.

 

تأتي هذه الزيارة استكمالًا لجهود الدولة في دعم المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق ذات الطابع التاريخي والروحي، وترسيخًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

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