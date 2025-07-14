محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بزيارة كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الكنيسة، خاصة في مدينتي طور سيناء ونويبع، إلى جانب طرح وبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ أهمية التواصل المستمر مع جميع أطياف المجتمع، وأعلن اعتزامه عقد لقاء موسّع يضم مختلف الطوائف المسيحية بالمحافظة، إلى جانب مدير مديرية الأوقاف، ومدير المنطقة الأزهرية، بهدف دعم قيم التعايش والتسامح وتعزيز العمل المشترك من أجل تنمية المحافظة.

من جانبه، أعرب الأنبا أبوللو عن تقديره لحرص المحافظ على تعزيز العلاقات الطيبة بين مختلف المؤسسات الدينية، مشيدًا بالنهج الوطني الذي تتبعه محافظة جنوب سيناء في دعم الاستقرار المجتمعي والوحدة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.