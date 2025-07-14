تشيلسي يكتب تاريخا جديدا في مونديال الأندية.. البلوز يتفوق على ثلاثي كبار البريميرليج.. ويعادل رقم بايرن ميونخ وكورنثيانز

نهائي كأس العالم للأندية، كتب تشيلسي التاريخ وحقق العديد من الأرقام القياسية والمميزة بعد تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية 2025 على حساب باريس سان جيرمان.

وحقق تشيلسي العديد من البطولات على مدار تاريخه أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بجانب دوري المؤتمر الأوروبي، كما حقق البلوز بطولة كأس العالم للأندية في نظامها القديم والجديد.

تشيلسي ينفرد برقم استثنائي بين فرق البريميرليج

وأصبح تشيلسي أكثر فرق الدوري الانجليزي حصدا للقب مونديال الأندية برصيد بطولتين متفوقا على ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ولكل منهما بطولة.

تشيلسي يعادل رقم بايرن ميونخ

كما نجح تشيلسي في معادلة رقم كورنثيانز البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني بالتتويج بلقب مونديال الأندية مرتين بالسجل التاريخي للأبطال منذ انطلاق البطولة العالمية عام 2000.

وخاض تشيلسي النهائي الـ 20 في الـ 15 سنة الأخيرة والنهائي رقم 11 خارجيًّا في الوقت ذاته، كما أن بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة هي البطولة رقم 11 له قاريًّا وعالميًّا في تاريخه.

ويعد البلوز هو أول فريق في تاريخ كرة القدم يحقق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في شكله القديم وكأس العالم في شكله الجديد.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية العالمية، فإن تشيلسي سيحصد حوالي 125 مليون دولار نتيجة فوزه ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بجانب الفوز في العديد من المباريات في البطولة.

ويأتي ذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح جائزة قدرها 40 مليون دولار في حال الفوز في المباراة النهائية فقط والتتويج بالبطولة، بخلاف الجوائز المالية الأخرى نظير المشاركة في البطولة والفوز في دور المجموعات والتأهل إلى دور ربع النهائي ونصف النهائي.

وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية، فقد حصل تشيلسي على ما يقارب 125 مليون دولار أمريكي من مشاركته وتتويجه بالبطولة، لتصبح النسخة الحالية من البطولة هي الأغلى في تاريخ النادي من حيث العائدات.

وتضمنت هذه العائدات: 40 مليون دولار جائزة الفوز بالبطولة (المباراة النهائية).

جوائز مالية عن كل دور تأهل فيه الفريق من المجموعات حتى نصف النهائي.

مكافآت المشاركة بصفته ممثل أوروبا.

عوائد البث التلفزيوني، والرعاة، والتسويق الدولي.

ووفقًا لموقع "TalkSport"، فإن تشيلسي جمع ما بين 115 إلى 125 مليون دولار إجمالًا، وهي أرقام تفوق ما يحققه بعض الأندية في موسم كامل من المسابقات المحلية والقارية.

وتوج تشيلسي الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 3-0 على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في المباراة النهائية.

وسجل كول بالمر هدفي تشيلسي الأول والثاني بالدقائق 23 و30 بنفس الطريقة من تصويبة زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى لـ دوناروما، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق باريس سان جيرمان العودة في نتيجه اللقاء، ولكن تصدى دفاع تشيلسي لجميع الهجمات ليحافظ على شباكه نظيفة ويحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

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