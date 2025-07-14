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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات إم جي HS موديل 2026

سيارة إم جي،فيتو
سيارة إم جي،فيتو

سيارات إم جي، شهد شهر يوليو طرح موديلات 2026 في السوق المحلية للسيارات وكانت أبرزها سيارات إم جي HS موديل 2026، لتنضم للموديلات الجديدة التي طرحت لتنشيط السوق المصرية وتحسين المبيعات.

أسعار مواصفات سيارات إم جي HS

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات إم جي موديل 2026 خلال شهر يوليو بالسوق المحلية وهي:-

يصل سعرها  مليون و600 ألف جنيه

مواصفات محرك  السيارات إم جي HS
 

حصلت سيارات MG HS علي  محرك  4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات "أوتوماتيك".
 


مواصفات  الأمن والسلامة في سيارات إم جي 

عدد 6 وسائد هوائية

 وأنظمة الفرامل المتعددة ABS EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP- HDC.
فرامل يد كهربائية

- نظام مراقبة النقطة العمياء

- خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب

- التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية

- نظام مراقبة ضغط الإطارات

مصابيح ليد أمامية وخلفية مدعومة بإمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا

- مصابيح ضباب خلفية

- خاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا

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