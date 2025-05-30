الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لتعزيز السياحة، المتحف المصري بالتحرير يستضيف مبادرة "اعزف معنا"

مبادرة اعزف معنا
مبادرة اعزف معنا لتنشيط السياحة بالمتحف المصري بالتحرير

استضاف المتحف المصري بالتحرير، مبادرة اعزف معنا التى تهدف إلى تنشيط السياحة ورفع الوعي الأثري بأهمية الموسيقى التراثية.

مبادرة اعزف معنا لتنشيط السياحة ورفع الوعي الأثري

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المتحف المصري للترويج لـ التراث الثقافي المصري بطرق مبتكرة وجذابة، لدمج الفنون المختلفة مع المواقع الأثرية، لخلق تجربة فريدة للزوار تساهم في تعزيز فهمهم للتاريخ والثقافة المصرية.

قدمت المبادرة أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة راجي إبراهيم المقدم، أستاذ البيانو  المساعد بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد وقائد الأوركسترا، حيث قاموا بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية في الحديقة الخارجية ومتحف الطفل، وقد شهد ذلك تفاعلًا كبيرًا مما  أضفى أجواءً من البهجة والتفاعل بين الزائرين.

يذكر أن المتحف المصري بالقاهرة يُعد واحدًا من أهم المتاحف الأثرية في العالم، التى تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث المصري والترويج له، ليس فقط من خلال عرض القطع الأثرية، بل أيضًا من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تستهدف أنماطًا مختلفة من الزائرين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري مبادرة اعزف معنا تنشيط السياحة الموسيقي التراثية كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يشهد فعالية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في صيانة وترميم المومياوات

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة من قبر يويا وثويا، تعرف عليها

المتحف المصري بالتحرير يكشف تفاصيل هريم الملك أمنمحات الثالث

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري بالتحرير في أول أيام عيد الفطر (صور)

الأكثر قراءة

أم تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

بعد حصوله على إذن من ريبيرو، محمد علي بن رمضان يتوجه إلى تونس

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

أستاذ قانون يقترح معيارا لزيادة القيمة الإيجارية في الإيجار القديم

مصر ومنع طرد أهل غزة

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بمنزلها بعد أزمتهما الأخيرة (صور)

خطوة جديدة من الخطيب لتكريم علي معلول

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تشيلسي أول نادٍ بالتاريخ بطل كل المسابقات الأوروبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما يستحب للمضحي فعله بالذبيحة قبل التضحية

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية