لتعزيز السياحة، المتحف المصري بالتحرير يستضيف مبادرة "اعزف معنا"

استضاف المتحف المصري بالتحرير، مبادرة اعزف معنا التى تهدف إلى تنشيط السياحة ورفع الوعي الأثري بأهمية الموسيقى التراثية.

مبادرة اعزف معنا لتنشيط السياحة ورفع الوعي الأثري

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المتحف المصري للترويج لـ التراث الثقافي المصري بطرق مبتكرة وجذابة، لدمج الفنون المختلفة مع المواقع الأثرية، لخلق تجربة فريدة للزوار تساهم في تعزيز فهمهم للتاريخ والثقافة المصرية.

قدمت المبادرة أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة راجي إبراهيم المقدم، أستاذ البيانو المساعد بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد وقائد الأوركسترا، حيث قاموا بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية في الحديقة الخارجية ومتحف الطفل، وقد شهد ذلك تفاعلًا كبيرًا مما أضفى أجواءً من البهجة والتفاعل بين الزائرين.

يذكر أن المتحف المصري بالقاهرة يُعد واحدًا من أهم المتاحف الأثرية في العالم، التى تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث المصري والترويج له، ليس فقط من خلال عرض القطع الأثرية، بل أيضًا من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تستهدف أنماطًا مختلفة من الزائرين.



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