لعبة الحظ يتألق في الدورة الـ 18 لمهرجان قسم المسرح الدولي بالإسكندرية

شهد المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي، أمس العرض المصري "لعبة الحظ" التابع لقسم المسرح بجامعة الإسكندرية والمشارك ضمن محور العروض القصيرة في الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

تدور قصة العرض حـول صـراع بيـن أخويـن داخـل رحـم أمهما، يتنازعان على صفات إنسانية أصبح العقل متمسكا بهـا وتتصاعـد الأحداث حيـن يجبران على استخدام هـذه الصفات فـي مواقف حاسمة، كاشفة عـن النـزاع الداخلي والأنانية البشرية، ويكتشف الأخان أنهمـا لـم يولـدا بعـد وأن الطبيب أخبروالأم أن أحدهما فقط سيعیش، ويظهر الصراع الحقيقي حين يطلب منهما الاختيار، فيختار أحدهما النجاة على حساب الآخـر، وتسلط المسرحية الضـوء علـى الجشع والكـره المتجـذر فـي النفس حتى قبـل الميلاد وتطرح تساؤلات حـول طبيعة الإنسان وغريزته في البقاء.

يضم فريق العمل: الممثلون مازن شوكة (تاج)، محمد صادق (ریان)، ديكور لورا عباس، ملابس أليكس شو، إضاءة معاذ مدحت، مدير خشبة مسرح سامح الصريطي، إعداد موسيقي محمد هاني - مازن شوكة، تأليف أحمد الغندور، إخراج محمد هاني.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

وأشار تامر طه رئيس المركز الصحفي للمهرجان إلي أن هذه الدورة من المهرجان تعد أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين ( العروض الطويلة والعروض القصيرة )، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منهم للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منهم للمشاركة.

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