تفاصيل تنفيذ مشروعات خدمية وبنية تحتية بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة عن تفاصيل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية بالمدينة.

وأشار إلى أعمال تطوير الطريق الحدائقي بمنطقة الأندلس، وتنفيذ محطة الصرف الصحي رقم 12 والمخازن الملحقة بها.

شدد رئيس الجهاز على أهمية إنجاز الأعمال بأعلى جودة ووفق الجدول الزمني المحدد، بما يواكب خطة الجهاز لرفع كفاءة شبكات الطرق والمرافق والخدمات المختلفة في المدينة.

وقال يمثل الطريق الحدائقي أحد المحاور الحيوية بـمنطقة الأندلس، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير شاملة تشمل توسعة الطريق، وإعادة رصفه بطبقات حديثة، وإنشاء أرصفة ومسارات مشاة لتيسير الحركة وتأمينها. ويهدف المشروع إلى تعزيز السيولة المرورية والربط بين المناطق السكنية والخدمية داخل المدينة.

وأضاف أن محطة الصرف الصحي رقم 12 تُعد من المحطات الحديثة الجاري تنفيذها بمنطقة الأندلس، وتخدم التجمعات السكنية الحالية والمستقبلية بالمنطقة. وقد تم تزويد المحطة بأحدث النظم الفنية والتكنولوجية، فضلًا عن تركيب أجهزة خاصة لمنع انبعاث الروائح، بما يضمن الحفاظ على البيئة وجودة الحياة للسكان. وقد دخلت المحطة حاليًا في مراحلها النهائية تمهيدًا للتشغيل خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن المخازن المركزية الملحقة بالمحطة جزءًا من منظومة التشغيل والدعم الفني، حيث تشمل مخزونًا استراتيجيًا من قطع الغيار والمعدات الخاصة بمحطات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مستلزمات صيانة الشبكات. وتهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة لأي أعطال أو طوارئ، ودعم التشغيل المستمر للمرافق الحيوية بالمدينة.

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في المدينة، موضحًا: “الجهاز حريص على المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وفي التوقيتات المحددة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق التي تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا مثل منطقة الأندلس”.

وأشاد الغيطي بالتعاون بين إدارات الطرق والمرافق في تنفيذ المشروعات، ووجه بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والجودة، والاستفادة من الإمكانيات الفنية المتاحة لتحقيق أفضل النتائج.

وشدد على استمرار تطوير كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات، بما يواكب التوسعات العمرانية ويلبي تطلعات المواطنين نحو مدينة حديثة متكاملة ومستدامة.



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