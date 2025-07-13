الإعدام شنقا لسائق وعاطل بتهمة قتل شخص بسبب خلافات سابقة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقًا لسائق وعاطل، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهما لما اقترفاه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم بالإعدام شنقًا من محكمة أول درجة، لاتهامهما باستدراج شخص وقتله بسلاح نارى، وذلك آثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية القليوبية

كانت النيابة العامة القليوبية أحالت المتهمين:- "إسلام أ ق أ" ٣٢ سنة - سائق - و"عبد الرحمن أ س م" ٢٦ سنة جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٣٢٦٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٣/٦/١٠ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "أحمد محمود السيد عبد الله" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك العرض السلاح النارى والذخائر - محل الإتهامين التاليين - فاستدرجه المتهم الثاني لمحل الواقعة وما أن ظفرا به حتى أشهر في مواجهته المتهم الأول السلاح النارى وأطلق صوبه الأعيرة النارية التي استقرت بأنحاء متفرقة بحسده فخلفت لديه الإصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاح نارى مششخن (طبنجة) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتمام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

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