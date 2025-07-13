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محافظات

محافظ البحيرة تحيل رئيس قرية محلة فرنوي ومدير الإدارة الهندسية للنيابة

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

أحالت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة،  كلا من رئيس قرية محلة فرنوي بشبراخيت  ومدير الإدارة الهندسية وعدد من الفنيين المختصين بالإدارة الهندسية للنيابة العامة، وذلك بعد زيارة مفاجئة لها للوحدة المحلية للقرية.

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ سير العمل بالإدارة الهندسية، وٱطلعت على آخر المستجدات المتعلقة بملف مخالفات البناء، ومدى إلتزام الإدارة بضوابط إصدار التراخيص، وآليات التعامل معها، وكشفت الزيارة عن وجود مخالفات وتقصير في أداء الإدارة الهندسية.

 

 

 

 

كما وجهت المحافظ بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمراجعة وفحص جميع الملفات الخاصة بالبناء والتراخيص بشكل شامل ودقيق، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة.

 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام، مشددةً على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة صارمة ومتابعة يومية لضمان تقديم خدمات فعالة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في جميع الوحدات المحلية.


 

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