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رياضة

لاعب الأهلي: لم أتردد في قبول عرض سيراميكا كليوباترا

خالد عبد الفتاح،
خالد عبد الفتاح، فيتو

أكد خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي أنه لم يتردد في قبول عرض سيراميكا كليوباترا بمجرد التفاوض معه، لضمه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

تصريحات خالد عبد الفتاح 

وأوضح أن نادي سيراميكا كليوباترا يملك كل المقومات التي تجعله بطلًا، وهو بالفعل فريق بطل ومُعتاد على منصات التتويج، وسبق أن حصد كأس عاصمة مصر ٣ مواسم متتالية.

وأكمل أنه لمس حرص المسؤولين في نادي سيراميكا كليوباترا على التعاقد معه، وهو ما جعله يشعر بالارتياح للتواجد داخل المنظومة الخاصة بالنادي.

وأعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب زملاؤه بفريق سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من التركيز الكبير في التدريبات من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه متحمس للغاية لتجربته مع سيراميكا كليوباترا، متمنيًا أن يساهم مع زملاؤه في تحقيق الأهداف المرجوة.

 

سيراميكا يضم ثنائي الأهلي 

وأعلن سيراميكا كليوباترا، رسميا ضم ثنائي الأهلي خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك.

ونشرت الصفحة الرسمية لسيراميكا صورا لـ خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وعلقت: 

يصول في الجبهة اليسرى دفاعًا وهجومًا، كريم الدبيس ينضم إلى سيراميكا كليوباترا. 

نجم جديد يسطع في سماء سيراميكا كليوباترا، رحبوا معنا بأحدث صفقات الفريق خالد عبد الفتاح.

 

 

وأعلن سيراميكا كليوباترا، رسميا ضم محمد طارق حارس مرمى مورن سبورت عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك.

ونشر سيراميكا صورة الحارس وعلق:"ممنوع الاقتراب من المرمى..رحبوا معنا بحارس مرمى فريقنا الجديد محمد طارق.

 

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد المغربي

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع محمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

كما وافق نادي سيراميكا كليوباترا، على انتقال محمد متولي كناريا إلى نادي الاتحاد السكندري بشكل نهائي، بجانب إعارة محمد توني، لاعب خط الوسط، لمدة موسم بنية البيع، وإعارة نور علاء لمدة موسم واحد.

سيراميكا يعلن رحيل محمد شكري

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي، رحيل محمد شكري عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ سيراميكا عبر موقع التواصل الاجتماعي رسالة وداع للاعب جاءت كالتالي:":

الظهير الطائر محمد شكري.. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة. 

 

 

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم محمد شكري

وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

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