الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد برنامج "بلس 90"

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من المحامي محمد هشام، وكيل الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد برنامج "بلس 90" الذي يقدمه أمير هشام، عبر قناة "النهار"، بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.



شكوى ضد برنامج بلس 90

وتقدم نادي الزمالك بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

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