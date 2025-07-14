ارتفاع الطماطم والبصل والكوسة، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الإثنين

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين جنيهين إلى 5 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 16 إلى 20 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الخضار

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها. تراوح سعر البامية من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

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