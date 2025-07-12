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اقتصاد

مبشرة وعلى قد الإيد، أسعار الخضار اليوم السبت 12 يوليو 2025

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 12 إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات  إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 12 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 12 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

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